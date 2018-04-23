В Совфеде обвинили США в проблемах Совбеза ООН

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что в организационном кризисе Совбеза ООН больше всего виноваты Соединенные Штаты Америки, передает НСН.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что Совету безопасности ООН необходима реформа. По мнению генсека, у Совбеза есть структурные проблемы, которые не позволяют организации отражать баланс сил в мире и соответствовать современным реалиям. Об этом Гутерриш рассказал в интервью телеканалу SVT.

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«В заявлении дается правильная картинка происходящего. Совет безопасности на глазах утрачивает свою роль главного и единственного института в сфере международных отношений, который может определять вопросы применения силы.

Ситуация, конечно же, возникла в силу того, что страны Запада, прежде всего, Соединенные Штаты Америки последовательно ведут линию размывания роли Организации Объединенных Наций и ее Совета безопасности. Вот это главная причина кризиса ООН», — заявил сенатор.