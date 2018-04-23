Экс-депутат Рады: Запад ищет приличный способ сменить Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что как только западные страны найдут на кого сменить Порошенко, им будет очень легко это сделать, передает НСН.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович уверен, что на Западе хотят смены Петра Порошенко на посту президента страны. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «112 Украина». В качестве доказательства Рабинович привел вашингтонскую встречу сторонников партии Арсения Яценюка «Народный фронт» с официальными лицами США без присутствия представителей фракции Блока Петра Порошенко.

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«Если они их ставили, они могут их и снять. Если они сделают один щелчок, то от Порошенко ничего не останется. Они сейчас просто думают, как это сделать по-приличнее. Если бы им хотелось поставить на место Порошенко, возбудили бы уголовное дело. Поэтому они сейчас просто решают, на кого его менять.

А вот этот постоянный кастинг, в том числе и Порошенко в нем принимает участие, перед американцами - «вот я круче, я могу сделать то, что вы хотите», - они просто не верят в его эффективность, потому что уже рейтинг по нулям. Дальше уже некуда, поэтому пытаются освежить», — заявил Олейник.