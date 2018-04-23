Саргсян: я был не прав

Заявивший об отставке с поста премьер-министра Армении Серж Саргсян признал свою неправоту. Об этом говорится в обращении, опубликованном News.am.

«Дорогие соотечественники, я обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения ... Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста. — «Газета.Ru») Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», — говорится в обращении Саргсяна.

Реклама

23 апреля Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении на фоне массовых протестов.

«Газета.Ru» следит за событиями в Ереване в онлайн-режиме.