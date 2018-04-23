Стала известна дата открытия посольства США в Иерусалиме

Пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер заявил, что американское руководство планирует открыть посольство в Иерусалиме 14 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Открытие посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме состоится 14 мая этого года, в День независимости Израиля»,— сказал Гандлер.

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По его словам, израильская сторона ожидает участия очень важных гостей в церемонии и праздновании независимости государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шесть государств готовы перенести свои посольства в Иерусалим.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, а также перенесет туда свое посольство. Посольство расположится в здании консульства США в Иерусалиме. К 2019 году у него появится отдельное здание.