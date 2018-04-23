Посольство в Лондоне: России угрожают новыми санкциями

Представитель российского посольства в Лондоне заявил, что британский парламент позволяет втягивать себя в русофобскую кампанию, создавая группу по защите от гибридных угроз, передает РИА «Новости».

«Тот факт, что группа была создана на антироссийской основе, вызывает сожаление. Вместо того, чтобы искать пути для восстановления российско-британских отношений или, по крайней мере, сохранения каналов общения, парламент вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством», — сказал он.

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Он также сказал, что отношения между странами «достигли новой низкой точки».

«Политические контакты были заморожены по инициативе британской стороны. России угрожают новыми санкциями. «Киберугрозы, исходящие из России», вновь разыгрываются в политических целях. К сожалению, создание такой группы на откровенно неконструктивной антироссийской основе не приведет к изменению данной ситуации», — добавил он.

По его словам, подобные действия приведут к дальнейшему ухудшению отношений.