Южная Корея прекращает вещание против КНДР

Министерство обороны Южной Кореи объявило о прекращении вещания против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает «Ренхап».

«Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга», — заявили в ведомстве.

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Как отмечается, прекращение вещания является попыткой «создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии саммита» Юга и Севера 2018 года.

Ранее Сеул назвал условие подписания мирного договора с Пхеньяном.

С 2015 года Южная Корея вела «психологическую войну» против КНДР, частью которой было вещание из громкоговорителей по несколько часов в день передач с критикой северокорейской системы и руководства в Пхеньяне.