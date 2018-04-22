Макрон посоветовал не быть наивными с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал российского коллегу Владимира Путина как сильного лидера, который стремится сделать свою страну великой. Об этом политик заявил в интервью Fox News.

По его словам, Путин является сильным человеком и президентом, который хочет, чтобы Россия была великой. Макрон считает, что россияне гордятся политикой своего президента.

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«Он сильный и умный, но не будьте наивными. Он настроен на вмешательство в наши демократии. Поэтому я считаю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это», — сказал Макрон.

Ранее Макрон во время неформальной встречи с журналистами заявил, что считает себя «ровней» Путину.