Трамп опроверг заявления об уступках США в переговорах с КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не делали уступок Северной Корее в переговорах об отказе страны от ядерной программы. Об этом он написал в твиттере.

«Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они не уступили ни в чем. Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний», — написал Трамп.

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В следующем посте американский лидер заметил, что не знает, получится ли решить ядерную проблему Северной Кореи.

«Может, все получится. Может, нет. Только время покажет. Но то, что я делаю, должно было быть сделано давно», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа не доверяют заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына об отказе от дальнейших ядерных и ракетных испытаний.