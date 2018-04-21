Саркисян выразил готовность встретиться с лидером протестов

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что готов встретиться с Николом Пашиняном, лидером акций протеста против избрания премьер-министра Сержа Саргсяна. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Нужно ослабить напряженность, нельзя позволить, чтобы преграда между сторонами стала непреодолимой. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы снизить существующую напряженность путем диалога между политическими силами», — говорится в сообщении.

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Он также подчеркнул, что «повисшая в воздухе нетерпимость достигла пика».

Ранее сообщалось, что в Ереване задержали более 100 демонстрантов, протестующих против избрания Саргсяна.