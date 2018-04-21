Пушков прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что отказ от ядерных испытаний является умным шагом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Ким умело вовлекает США в диалог, который повышает его статус и придает ему ореол разумного лидера. Отказ от ядерных испытаний — умный шаг, тем более что ядерный потенциал уже создан», — написал Пушков.

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По его словам, таким образом Ким Чен Ын снижает напряженность на Корейском полуострове, при этом не отказываясь от своего главного козыря.

Ранее в Госдуме отреагировали на прекращение ядерных испытаний в КНДР.

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Ким Чен Ына о прекращении ядерной программы.