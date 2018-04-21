МИД сообщил о визите Лаврова в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23-24 апреля посетит КНР, где обсудит визит в страну российского президента Владимира Путина, сообщается на сайте МИДа.

Также Лавров проведет переговоры с китайским коллегой Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином.

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«В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году – визиту Президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием СГГ ШОС в июне в г. Циндао (КНР). Главы внешнеполитических ведомств также обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль размещение миротворцев в Донбассе.