Абэ осторожно отреагировал на решение Пхеньяна прекратить ядерные испытания

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отреагировал с осторожностью на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян останавливает ядерные и ракетные испытания. Об этом сообщает Associated Press.

Тем не менее Абэ назвал новость позитивной.

«Важно, как именно это решение приведет к полной, достоверной и необратимой утилизации ядерного оружия, оружия массового поражения и ракет», — сказал японский премьер.

Реклама

Он добавил, что Токио продолжит координировать свои действия по КНДР вместе с Сеулом и Вашингтоном.

Ранее Южная Корея назвала значимым прогрессом решение Пхеньяна отказаться от ядерных испытаний.