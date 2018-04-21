Трамп отреагировал на решение Ким Чен Ына остановить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп назвал «хорошей новостью» решение северокорейского лидера Ким Чен Ына прекратить ядерные и ракетные испытания в КНДР. Об этом он написал в твиттере.

«Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания и закрыть крупный ядерный полигон. Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира – большой прогресс!» — написал Трамп.

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Он добавил, что теперь ожидает встречи с Ким Чен Ыном.

Ранее лидер КНДР объявил о прекращении ядерных испытаний в стране.

СМИ также сообщали, где может пройти встреча американского и северокорейского лидеров.