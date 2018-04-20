В Госдуме связали иск демократической партии США против России с Сирией и делом Скрипалей

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что иск демократической партии США против российского правительства является попыткой американской стороны отвлечь внимание от ситуации в Сирии и от инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что в данном случае, это как раз та логическая цепочка событий, которые всячески пытаются оттянуть внимание от тех событий, которые мы наблюдали сейчас в Сирии, тех событий, которые связаны со Скрипалями, и другими, которые пытаются показать Россию в довольно таки неприглядном свете», — объяснил Выборный.

Ранее национальный комитет демократической партии США подал иск против властей России, предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks. В Совфеде прокомментировали иск демократической партии США против России: первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что у американской стороны нет доказательств якобы российского вмешательства в президентские выборы в США.