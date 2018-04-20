Госдеп назвал Россию «силой нестабильности» и обвинил в нарушении прав человека

Американский Госдеп обвинил правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи в нарушении прав человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный ежегодный доклад США о состоянии прав человека в мире.

«Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», — говорится в тексте документа.

Ранее руководитель рабочей группы при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов заявил, что в Женеве было сорвано заседание Совета ООН по правам человека, которое должно было быть посвящено нарушению Украиной прав крымчан.