В Совфеде прокомментировали иск демократической партии США против России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что у американской стороны нет доказательств якобы российского вмешательства в президентские выборы в США, передает РИА «Новости».

«Этот иск абсолютно глупый, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе уже отметил, что нет доказательств вмешательства России в американские выборы», — сказал Джабаров.

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Он добавил, что демократической партии «ничего не обломится».

«Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент», — подчеркнул Джабаров.

Ранее национальный комитет демократической партии США подал иск против властей России, предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks.