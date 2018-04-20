Посольство России направило в МИД Британии ноту после заявления G7 по делу Скрипалей

Российское посольство в Великобритании обратилось в британский МИД с нотой в ответ на заявление стран «большой семерки» (G7), в тексте которой выражается несогласие с политикой обвинения российской стороны, передает РИА «Новости».

«Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой», — говорится в сообщении.

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Представитель ведомства отметил, что Россия ожидает, что британская сторона будет действовать «как цивилизованное и ответственное государство».

«Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Газета.Ru) и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений», — подчеркивается в заявлении.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не готов к обсуждению двусторонних вопросов.