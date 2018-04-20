Лавров: в докладах по Сирии ООН передает России информацию «из вторых рук»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивает получение информации по Сирии из «вторых рук», передает РИА «Новости».
На пресс-конференции со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой Лавров заявил, что внимания заслуживает вопрос о наращивании присутствия ООН в Сирии.
«Нас не может устраивать ситуация, когда ооновские структуры те или иные в своих докладах, публичных заявлениях основываются на сведениях, почерпнутых из чужих, не ооновских источников в Сирии. А это очень часто так называемые активисты и представители неправительственных организаций сомнительного происхождения, которые финансируются государствами враждебно настроенными к Дамаску», — сказал глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что Россия и ООН уверены в отсутствии военного решения сирийской проблемы.