Де Мистура выразил надежду на перезапуск политического процесса в Сирии

Спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду на то, что политический процесс в Сирии удастся перезапустить, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что политический процесс нужно перезапустить. И хотя Астана это очень важный формат, я надеюсь, что Сочи, где мы смогли достичь решения по поводу конституционного комитета, также сможет продолжить свою работу», — сказал де Мистура на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Он отметил, что достигнутые решения могут быть реализованы в рамках женевского процесса.

Ранее в ходе встречи со Стаффаном де Мистурой министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что авиаудары США и их союзников в Сирии были нанесены в самый неподходящий момент.