Патрушев рассказал об угрозе национальной безопасности России из-за США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в связи с изменениями политики Вашингтона в отношении Москвы возникают угрозы национальной безопасности России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ.

«Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации», — сказал Патрушев.

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По словам секретаря, в связи с действиями США России необходимо повысить наступательность внешней политики.

«В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России», — отметил Патрушев.

Ранее Николай Патрушев заявил, что «кремлевский доклад» минфина США не изменит внешнюю политику России.