Посол России в Британии: Лондон не готов к двусторонним встречам

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не готов к обсуждению двусторонних вопросов, передает РИА «Новости».

По словам посла, он направил в форин-офис запрос о встрече с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

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«Я получил ответ из форин-офиса и на основе этого ответа сделал вывод, что глава МИД не готов обсуждать двусторонние вопросы, не готов давать ответы на вопросы, которые задает российская сторона. Он не готов к встрече, не готов отвечать на вопросы, которые мы задали», — сказал Яковенко.

Ранее Яковенко заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия не соблюдали международных процедур при расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.