Лавров выразил уверенность в торжестве здравого смысла в отношениях с Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в отношениях России и Евросоюза возобладает здравый смысл, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что здравый смысл возьмет верх и отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией, между членами Евросоюза и Российской Федерацией будут строиться, исходя из коренных национальных интересов каждого из партнеров, а не исходя из интересов геополитических игр, причем проецируемых очень часто извне нашего региона», — сказал Лавров.

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Министр также выразил сомнение в том, что где-то «есть какие-то дальновидные разумные политики, которые считают этот период полезным для народов наших стран» и заявил о своей убежденности в том, что «период, который мы сейчас переживаем, никем не воспринимается в Евросоюзе, как и в России, в качестве позитивного».

Ранее в ЕС рассказали о готовности к сотрудничеству с Россией.