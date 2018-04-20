Песков: Путин не говорил с Трампом о русских проститутках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление, сделанное в мемуарах бывшим главой ФБР Джеймсом Коми, о том, что президент России Владимир Путин якобы сказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о том, что «в России самые красивые проститутки в мире», передает РИА «Новости».

«Нет. Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такое говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались», — сказал Песков.

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Он также сказал, что не берется судить относительно остального содержания книги, так как в Кремле ее не читали.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Коми худшим главой ФБР в истории.