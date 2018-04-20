В МИД Уругвая отклонили просьбу США выслать российских дипломатов

Глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа назвал «неуместным» призыв США выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает El Pais.

«Я очень негативно воспринял эту просьбу, я сказал, что это неуместная просьба, и что ее не следовало озвучивать», — заявил министр.

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Он добавил, что Уругвай — независимая страна, которая самостоятельно определяет свои отношения с остальным миром.

26 марта ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.