Поклонская назвала возбужденное Киевом против нее уголовное дело «макулатурой»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала возбужденное на Украине в отношении нее уголовное дело «макулатурой», передает РИА «Новости».

«Они там все в тайне делают, и насколько мне известно из открытых источников, сейчас происходит ознакомление с материалами уголовного дела, но ко мне почему-то так и не приехали следователи и не показали эти материалы, которые я называю макулатурой», — сказала Поклонская.

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Она отметила, что украинские власти ждут ее в Киеве для ознакомления с материалами дела, при этом внесли в списки, которые запрещают въезд на территорию Украины.

«Никак правая рука не определится, что делает левая. Безрассудство какое-то», — добавила она.

Ранее Поклонская заявила, что США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности.