Трамп призвал Сенат побыстрее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат должен как можно скорее одобрить кандидатуру экс-главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом он написал в твиттере.

«Майк Помпео — выдающийся человек. Он был первым в своем классе в Вест-Пойнте, одним из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно скорее. Он будет отличным госсекретарем!» — написал Трамп.

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Ранее The Washington Post сообщала, что Помпео встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном на пасхальных выходных. По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран.

Отмечалось, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.