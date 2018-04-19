В Госдуме отреагировали на упрощение правил экспорта оружия из США

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что упрощенные правила экспорта американского оружия не окажут влияния на Россию, передает РИА «Новости».

«Для нас не составит особых проблем [упрощение правил экспорта американского оружия]. Те связи, которые наработаны ранее, они практически остаются и, как говорится, реализовываются по-прежнему», — сказал Швыткин.

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Политик отметил, что более простые правила экспорта способствуют нездоровой конкуренции.

«Это яркий показатель нездоровой конкуренции со стороны США и лоббирование интересов своего военно-промышленного комплекса», — подчеркнул Швыткин.

Ранее сообщалось, что Белый дом США связал с Россией упрощенные правила экспорта американского оружия.