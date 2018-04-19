Новый президент Кубы пообещал продолжать революцию

Новый президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что под его началом страна продолжит воплощать идеи кубинской революции. Об этом сообщает Reuters.

В своей первой речи в качестве президента страны Диас-Канель отдал дань уважения своему 86-летнему предшественнику Раулю Кастро. По его словам, Рауль был «лучшим учеником» своего брата Фиделя.

Реклама

«Полномочия, данные народом, заключаются в том, чтобы продолжать кубинскую революцию в этом критически важный исторический момент», — сказал Диас-Канелью.

Ранее парламент Кубы утвердил 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля новым президентом.