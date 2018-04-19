Путин поблагодарил Кастро за плодотворное взаимодействие

Президент России Владимир Путин направил Раулю Кастро телеграмму, в которой поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В четверг, 19 апреля, Кубу возглавил Мигель Диас-Канель, сменив на посту президента страны Рауля Кастро.

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«Президент России направил телеграмму Раулю Кастро, в которой поблагодарил его за многолетнее плодотворное взаимодействие, способствовавшее поступательному развитию российско-кубинских отношений», — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что Кастро пользуется большим уважением как настоящий друг России, как мудрый и дальновидный политик.

Российский президент выразил уверенность, что под руководством Диаса-Канеля Куба выйдет на новые рубежи социально-экономического развития.