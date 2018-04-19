Хейли рассказала об отношениях с Трампом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала о своих отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

«Они прекрасные», — заявила Хейли, в ответ на вопрос журналиста издания.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.

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15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.