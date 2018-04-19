Небензя назвал антироссийскими провокациями дело Скрипаля и химатаку в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и предполагаемая химатака в сирийской Думе взаимосвязаны, поскольку являются «нечистоплотными антироссийскими провокациями». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это попытка ошельмовать Россию в принципе, поставить под сомнение ее легитимность и роль на международной арене. Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых, тем, что и то, и другое — провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией. Это нечистоплотная антироссийская провокация, направленная на углубление раскола между Россией и Евросоюзом», — сказал Небензя.

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Он также добавил, что это «по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверии Brexit».

Ранее Небензя заявил, что власти Великобритании планомерно уничтожают улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.