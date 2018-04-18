Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Путиным

Австрийский канцлер Себастьян Курц рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом Курц написал в твиттере.

«Россия — это сверхдержава и сильный игрок в Сирии. Поэтому Россия должна участвовать в нынешних действиях по поиску мирного решения конфликта <...> Вот почему я вчера поговорил с президентом Путиным «о Сирии» — речь шла о возможных доверительных шагах к деэскалации и дипломатических инициативах по разрешению конфликта», — отметил Курц.

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По словам канцлера, он также заверил Путина, что для переговоров «всегда есть место».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости встречи с Владимиром Путиным в связи с ситуацией в Сирии.