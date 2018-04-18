Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране, сообщает Reuters.

Эрдоган заявил, что выборы состоятся 24 июня 2018 года. Это почти на полтора года раньше по сравнению с планировавшейся датой — выборы в Турции должны были пройти в ноябре 2019 года.

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По словам главы Турции, стране срочно необходимо перейти к исполнительному президентству. Эрдоган также отметил, что он принял решение о проведении досрочных выборов после разговора с главой националистической партии MHP Девлетом Бахчели.

Ранее сообщалось, что Тайип Эрдоган назвал ракетные удары США, Великобритании и Франции в Сирии «запоздалым шагом».