Глава Крыма прокомментировал сравнение с Че Геварой

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сравнения с латиноамериканским революционером Эрнесто Че Геварой, передает РИА «Новости»

«Я с уважением отношусь, человек отдал жизнь за свои принципы и идеалы, не побоялся выступить. У меня только чувство гордости, и пока не достоин имени великого легендарного революционера. Я никогда себя не сравнивал и на одну ступень не ставил. Так получилось, в жизни такие события были», — сказал Аксенов.

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Ранее сообщалось, что сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь его отца «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы». Выставка пройдет в Симферополе в библиотеке имени Франко.

Че Гевара был казнен в Боливии 50 лет назад, 9 октября 1967 года.