Белый дом опроверг личную беседу Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не говорили лично, передает РИА «Новости».

«Что касается переговоров с лидером Ким Чен Ыном: президент сказал, что администрация провела переговоры на высшем уровне и добавил, что они не были с ним напрямую», — сказала Сандерс.

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Ранее сообщалось, что Трамп лично говорил с Ким Чен Ыном. Когда президенту задали прямой вопрос, беседовал ли он с лидером Северной Кореи, он сказал: «давайте не будем много говорить об этом событии из политики высокого уровня».

Ранее Трамп сказал, что с уважением относится к КНДР.