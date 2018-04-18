Трамп рассказал об отношении к КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с уважением относится к Северной Корее. Об этом сообщает РИА «Новости».

В данный момент Трамп проводит встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в своей резиденции во Флориде.

«По Северной Корее, впервые за всю историю будет саммит между США и Северной Кореей. Дональд, ты продемонстрировал непоколебимую решительность в разрешении вызова со стороны Северной Кореи», — сказал Абэ.

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Также Абэ выразил надежду, что «будет достигнут ощутимый прогресс в разрешении» вопросов, которые вызывают обеспокоенность в международном сообществе.

«Они нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему», — сказал Трамп о будущей встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Глава Японии подчеркнул, что встреча с главой США была конструктивной.

Ранее Трамп заявил, что США и КНДР провели переговоры на высшем уровне.