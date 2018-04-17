Трамп: США и КНДР провели переговоры на высшем уровне

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна начала переговоры с Северной Кореей, передает Reuters.

«У нас были прямые переговоры на очень высоком уровне», — заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он отметил, что США посмотрят, что будет происходить дальше, потому что в конечном итоге важны результаты, а не договоренности о встречах или непосредственно двусторонние встречи.

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Ранее Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако не уточнил, какие города имеются в виду.

Также ранее американский президент выразил уверенность в том, что встреча с Ким Чен Ыном будет «потрясающей».