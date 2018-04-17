Госдеп: эксперты ОЗХО все еще не начали работать в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что по мнению американских властей, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все еще не добрались до сирийского города Дума, сообщает Reuters.

По ее словам, США заключили, что инспекторы еще не добрались до Думы и не начали обследовать место предполагаемой химической атаки 7 апреля.

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Также Науэрт отметила, что американская сторона располагает доказательством того, что в Думе применяли хлор и зарин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что Россия и Сирия якобы не позволяют экспертам ОЗХО начать работать в сирийской Думе.