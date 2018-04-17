Савченко прошла проверку на полиграфе

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прошла экспертизу на полиграфе, передает «Украинская правда».

Об этом рассказал рассказал ее адвокат Олег Соловей.

«Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней», – сказал он.

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Соловей добавил, что во время этой экспертизы было несколько странных вещей.

«Первое - это то, что планировали допрос на понедельник, но по непонятным причинам перенесли. Второе – сегодня должен был быть допрос в КНИИСЭ, но когда мы туда приехали, то нам сказали, что допрос в СИЗО и Надежда Викторовна около часа была без адвокатов. Третье, что нам неизвестно, допрос завершился, или еще будет», – уточнил он.

Он добавил, что Савченко чувствует себя нормально и уверенно.

Ранее сообщалось, что мать Савченко рассказала об обысках в квартире у дочери.