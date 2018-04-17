Меркель рассказала о необходимости встречи с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости постоянно искать диалог с Россией ради мирного урегулирования ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

«Я выступаю за то, чтобы с Россией разговаривали. Если мы хотим достичь мирного урегулирования, в частности, в Сирии, то разговаривать с Россией необходимо. Россия будет фактором для урегулирования ситуации. Это означает — ясно обозначать конфликты и противоречия, но, с другой стороны, все время искать диалог», — сказал Меркель.

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По ее словам, количество тем, связывающих российскую и немецкую стороны, обуславливает необходимость прямого обсуждения в будущем.

«Я считаю, что мы встретимся в обозримом времени, но точная дата сегодня не была согласована», — добавила Меркель.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что точных дат встречи лидеров пока нет.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал удар США и союзников по Сирии актом агрессии и нарушением международного права.