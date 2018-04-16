Небензя ответил на предложение Порошенко лишить Россию права вето в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал призыв президента Украины Петра Порошенко лишить Россию права вето в ООН. Об этом сообщает kp.ru.

«Реформы нужны, но к этим реформам заявление украинского президента не имеет абсолютно никакого отношения. Мы же понимаем, что это не забота об Организации. И вообще, я бы ответил очень кратко за этот вопрос – надежды юношей питают», — заявил Небензя.

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Ранее Порошенко заявил, что Россию необходимо лишить права вето в ООН, так как российская сторона является агрессором.

По его словам, Россия часто использует право вето, чтобы блокировать резолюции Совета Безопасности ООН.