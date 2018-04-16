Лавров: Россия не производила манипуляций с местом инцидента в Сирии

Россия не производила манипуляций с предполагаемым местом инцидента в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Би-би-си».

«Я могу гарантировать, что Россия не производила манипуляций с местом (происшествия)», — сказал Лавров.

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Ранее сообщалось, что в Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция. США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН проект резолюции по Сирии для расследования инцидента.