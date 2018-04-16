МИД: новый проект СБ ООН по Сирии даже не начали обсуждать в Нью-Йорке

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков заявил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, который был внесен США, Великобританией и Францией еще не начали обсуждать, передает РИА «Новости».

«Этот проект резолюции даже не начали в Нью-Йорке обсуждать, его только в субботу внесли западные страны. До актирования проходят несколько стадий обсуждения этого документа. В том числе читка на экспертном уровне, потом консультации, потом консультации в широком формате, потом документ, как это принято говорить на ооновском жаргоне, издается в «синьке», потом решается, когда он будет представлен на голосование. Смотрите, сколько еще этапов до момента, когда мы будем голосовать», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что Россия объявила внеочередное заседание ООН по ситуации в Сирии.