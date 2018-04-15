Эксперт: поведение США показывает, какова цена международному праву

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма объяснил бессмысленность принятия любой резолюции — в связи с действиями Соединенных Штатов, передает НСН.

«Сейчас конечно сложно сказать, какое решение будет. Мне кажется, что США начнут сбавлять обороты. Им необходимо было показать свою исключительность, и они это сделали. В результате, я думаю, как минимум Россия в своем решении по резолюции не поддержит американскую сторону.

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В свою сторону, скорее всего, американская сторона подготовит какие-то компрометирующие данные. Они либо будут сфабрикованы к моменту рассмотрения резолюции либо Америка встанет на сторону опровержения любых результатов по применению химоружия в сирийской Думе, которые будет предоставлять экспертная группа», — сказал он.

Напомним, что США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН проект резолюции по Сирии для расследования применения химического оружия в САР.