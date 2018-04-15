Эксперт рассказал о предположительных результатах обсуждения резолюции США

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма рассказал о предположительных результатах обсуждения резолюции США и союзниками в Совбезе ООН, передает НСН.

«По поводу правомерности удара, безусловно, это нарушение всех основ международного права. Однако нужно отметить, что США давно уже нарушают все и вся. Вспомнить хотя бы Югославию и Ливию», — рассказал эксперт.

Напомним, что США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН проект резолюции по Сирии для расследования применения химического оружия в САР.