Клинцевич: информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что американцы навязывают свою парадигму всему миру, передает НСН.

«Уровень давление их таков, что сегодня все эти разговоры дипломатов в кулуарах с извиняющимися лицами, по поводу того, что их заставили, погоды не делают. Информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ, которые формируют информационный контент так, как считают нужным», — рассказал сенатор.

Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении России из-за поддержки сирийских властей.