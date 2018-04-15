В Совфеде назвали США шулерами и мошенниками

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил сложности взаимоотношений России и Соединенных Штатов, а так же возможные меры, которые будут предприняты в ближайшее время, передает НСН.

«Эти достойные ответы будут в дипломатическом и военном отношении. Мы имеем дело с шулерами и мошенниками, с ними, пока их не схватишь за руку по-другому работать нельзя. А если вдруг ты увидел обман и дал в лоб, то по их закону ты будет отвечать, потому что не докажешь, что он обманщик и лжец», — объяснил Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении России из-за поддержки сирийских властей.