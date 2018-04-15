Эксперт: западная солидарность дошла до беспомощной слепоты

Немецкий политолог Александр Рар объяснил причины поддержки Германией ракетного удара, нанесенного США совместно с союзниками по Сирии, передает НСН.

«Германия находится в сложной ситуации. С одной стороны необходимо соблюдать международное право, с другой стороны Германия опасается не проявлять солидарность с союзническими государствами.

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Это очень опасно, потому что сегодня солидарность дошла до беспомощной слепоты. Понятно, что с чисто юридической точки зрения последние события происходят вне всяких рамок международного права и Германия это понимает.

Поэтому Германия поддержит выдвинутую США, Великобританией и Францией резолюцию. Однако нужно понимать, что все дело в большой политике, где каждый стоит на своем. В этой связи вряд ли резолюция будет принята вообще», — заявил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает нанесенные США, Великобритания и Францией ракетные удары по Сирии. Меркель назвала проведенный удар необходимым и соразмерным соблюдению международного запрета на применения химического оружия.