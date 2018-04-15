Эксперт: международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия

Немецкий политолог Александр Рар рассказал как сегодня легко нарушать и тяжело соблюдать международное право, передает НСН.

«Международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия. Поэтому сегодня фактически два международных права. Одно, которое защищает суверенитет государства, а другое защищает людей и меньшинства, которые в нем живут.

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Во втором случае часто бывает так, что страна решает, что нужно защитить это меньшинство от нападения со стороны диктатора или автократа в этой стране, таким образом, обосновывая свою интервенцию на эту территорию. Если так говорить, то Россия в Крыму так и действовала.

Такие же действия были США и союзников в Косово. Сейчас американцы тоже могут говорить, что они действовали на грани международного права, потому что пошли защищать людей от злого диктатора Асада, который использовал химическое оружие», — объяснил эксперт.

Напомним, что 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. В свою очередь президент России Владимир Путин осудил действия США и союзников, назвав их актом открытой агрессии против суверенного государства.