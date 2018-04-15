Макрон подтвердил, что приедет в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день после ударов западной коалиции по Сирии подтвердил, что посетит Россию в мае. Об этом он заявил в интервью BFMTV.

«Я буду в России в мае», — сказал Макрон.

Ранее глава МИД Франции заявил, что речи об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию не идет.

Сообщалось, что Москва продолжает подготовку к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, который запланирован на май, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.